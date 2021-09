Resident Evil: Outrage per Nintendo Switch verrà annunciato questo mese?

Se vi ricordate, lo scorso anno Capcom ha subito un attacco ransomware che ha rivelato una moltitudine di progetti in via di sviluppo. Uno di questi si chiama Resident Evil: Outrage che, secondo i dati trapelati in rete, ha una data di uscita prevista per quest'anno. Nonostante il misterioso progetto debba ancora essere rivelato, alcune voci indicano che il gioco sarebbe un'esclusiva a tempo per Nintendo Switch.

Ora, il leaker Samus Hunter ha recentemente pubblicato un thread su Twitter rispondendo ad alcune delle domande più frequenti. Tra queste domande compare appunto il nuovo capitolo del franchise: secondo quanto riportato dal leaker, Resident Evil Outrage doveva sì uscire alla fine di quest'anno ed essere mostrato questo mese: tuttavia, a causa della pandemia da COVID-19 è probabile che il suo reveal sia stato rinviato.

Per quanto riguarda le altre notizie relative a Capcom, secondo Samus Hunter la società mostrerà prossimamente ulteriori informazioni sui giochi di Monster Hunter disponibili per Switch. Stiamo parlando di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e Monster Hunter Rise.

CAPCOM STUFF

I don't have much to share on the new RE game, it was set to be revealed this month, but I don't know if COVID delayed its announcement, given that they are promoting village DLC.

But expect this month or october for more news on the two MH games — Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) September 4, 2021

Oltre a rivelare potenzialmente i piani di Capcom per l'esclusiva Resident Evil di Switch, Samus Hunter ha anche alluso alla possibilità di un evento Nintendo Direct che si terrà la prossima settimana. Ovviamente per adesso non c'è nessuna certezza, pertanto prendete il tutto come semplice rumor.

