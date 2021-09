Star Citizen: un finanziatore segnala gli sviluppatori per pubblicità ingannevole

Un sostenitore di Star Citizen ha segnalato il team di Cloud Imperium Games nel Regno Unito all'Advertising Standards Authority per pubblicità ingannevoli sulle loro vendite di veicoli spaziali. Da qualche tempo, gli sviluppatori offrono regolarmente nuove astronavi nel "Pledge Store" del titolo, ma questi sono solo concept, quindi i giocatori non possono utilizzare il modello nel gioco principale di Star Citizen.

Dopo che l'utente e sostenitore di Reddit Mazty ha ricevuto un'e-mail in cui Cloud Imperium Games effettuava una mossa di marketing per consentire ai giocatori di acquistare l'astronave concept "Gatac Railen", il giocatore ha inoltrato l'e-mail alla UK Advertising Standards Authority, sottolineando che il testo non menziona nemmeno che l'astronave non esiste e potrebbe non esistere mai. L'autorità ha esaminato più da vicino il caso e ha concordato con il sostenitore, informando inoltre Cloud Imperium Games della cattiva condotta.

Il team di sviluppo ha reagito rapidamente e ha inserito alcuni dettagli legali alla fine dell'email. Ora lo studio che gli acquirenti stanno solo acquistando un concept e che l'astronave non è ancora disponibile nell'hangar di Star Citizen. Il modello è invece in fase di sviluppo e verrà rilasciato in un secondo momento. Inoltre, i proventi del Pledge Store verranno utilizzati per lo sviluppo generale di Star Citizen.

L'email in questione.

Anche se ora Star Citizen ha messo un disclaimer, il giocatore non è ancora del tutto soddisfatto: "La formulazione è ancora estremamente fuorviante in quanto affermano che le navi SARANNO giocabili", ha detto. Ora non resta che aspettare e vedere se Cloud Imperium Games attuerà nuovamente una modifica per non incappare ancora in una pubblicità ingannevole.

Fonte: Eurogamer