Star Trek, su GOG arrivano sei giochi iconici

Se siete fan dei classici giochi di Star Trek, GOG ha alcune nuove offerte che potrebbero attirare la vostra attenzione.

Il sito ora offre non meno di sei nuovi titoli nel suo negozio: Star Trek: Voyager - Elite Force (2000), Star Trek: Elite Force II (2003), Star Trek: Bridge Commander (2002), Star Trek: Starfleet command III (2002), Star Trek: Hidden Evil (1999) e Star Trek: Away Team (2001). Inoltre, GOG aggiungerà presto altri due giochi, Star Trek: Armada e Star Trek: Armada II.

Le aggiunte aiutano a celebrare il 55° anniversario dello spettacolo originale, insieme al 100° compleanno del compianto Gene Roddenberry. Come notato, i primi giochi per computer di Star Trek basati su testo sono apparsi per la prima volta nel 1971, "con molte versioni ufficiali e ancora più non ufficiali che sono apparsi nelle sale giochi, sui computer Apple I e II, vari modelli di Atari, il Commodore 64 e tutti i a DOS e PC Windows".

Tutti i giochi sono ora disponibili su GOG ad un costo di 10 euro ciascuno: se siete interessati potete cliccare qui.

Fonte: Eurogamer