Surviving Mars è gratis fino alle 19! Fate presto!

Per chi spera di vedere il primo essere umano su Marte, ecco Surviving Mars, che si porta un po' avanti nella costruzione dei primi avamposti. Nonostante l'ambientazione "esotica" è uno dei migliori gestionali sulla piazza, con un certo grado di complessità visto che il pianeta risulta abbastanza ostile alla vita.

Se avete voglia di dargli un'occhiata dovreste sbrigarvi: Surviving Mars è disponibile gratuitamente su Steam, fino alle 19:00 di oggi, 8 settembre 2021. L'omaggio non arriva per caso, visto l'uscita dell'espansione Below & Beyond che aggiunge nuovi strumenti per espandere le proprie colonie.

Fonte: Rock Paper shotgun