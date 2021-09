Xbox Series X/S nuovi modelli più potenti già nel 2022 e nel 2023? L'incredibile rumor prende quota

Microsoft potrebbe avere in programma di aggiornare la sua Xbox Series S prima di Xbox Series X con le nuove APU a 6 nm di AMD, afferma Moore's Law is Dead. Il leaker ha pubblicato una serie di nuove informazioni sulle console di Sony e Microsoft in cui discute ciò che ha appreso e ciò che crede saranno le strategie adottate da entrambi i produttori.

Secondo MLID, Microsoft sembra stia preparando la sua gamma di aggiornamenti a partire da Xbox Series S. Questo verrebbe fatto per fronteggiare PlayStation 5 Slim, che dovrebbe essere lanciata in un lasso di tempo simile alla fine del 2022. Si dice che la nuova console Xbox Series S sia una variante con specifiche più elevate rispetto alla Series S esistente.

Il motivo per lanciare la nuova console Xbox Series S così presto è che Microsoft vede un tasso di adesione più elevato al suo Xbox Game Pass su Xbox Series S rispetto a Xbox Series X. Poiché la società, presumibilmente, gestisce il marchio Xbox come un SaaS (Software as a Service) che si basa interamente sulle sue vendite del pass, vogliono che più consumatori ottengano il Game Pass e, per farlo, vogliono lanciare una nuova e migliore Xbox Series S che non solo darebbe ai nuovi utenti un incentivo all'aggiornamento, ma ridurrebbe anche i prezzi sull'attuale Xbox Series S a circa $189 - $249, il che porterà più utenti verso la piattaforma Xbox, anche se la utilizzano come console secondaria.

Il rumor afferma che la nuova Xbox Series S punterebbe a un prezzo inferiore a $350. La nuova console potrebbe anche ottenere un potenziamento delle specifiche. Anche Xbox Series X dovrebbe ricevere un miglioramento delle specifiche per la fine del 2023 e un nuovo prezzo.

Fonte: Wccftech.