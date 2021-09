Il 2021 ha visto innumerevoli rinvii di giochi al 2022 e oltre. Un altro titolo può essere aggiunto alla lista, poiché il misterioso gioco horror/survival Abandoned è stato rinviato al prossimo anno.

Secondo la pagina FAQ sul sito Web di Blue Box Game Studios, Abandoned è stato rinviato al 2022 senza alcuna finestra di lancio specifica. Ciò non è una sorpresa visti i vari rinvii, tuttavia con tutte le domande che circondano il progetto, i fan che speravano di ottenere presto risposte sul titolo rimarranno delusi.

Abandoned ha ricevuto molta attenzione a causa delle numerose coincidenze che presumibilmente collegano il gioco e il suo studio a Hideo Kojima e Konami. Inoltre, Blue Box Game Studios ha recentemente lanciato un'app per PlayStation 5 che non aveva i contenuti che i fan speravano, il che ha avvolto ancora di più nel mistero l'intero progetto.

Oltre all'annuncio del rinvio, la pagina FAQ contiene molte altre informazioni sul gioco, incluso il fatto che il nome "Abandoned" non è il nome effettivo dell'IP ed è invece un nome in codice. Lo studio continua dicendo che il titolo definitivo sarà annunciato insieme alla rivelazione del gameplay che dovrebbe arrivare più avanti nel 2021.

Sebbene le FAQ forniscano molte informazioni su Abandoned e Blue Box Game Studios, ci sono ancora molte domande a cui non è stata data risposta. Nonostante l'insistenza dello studio sul fatto che non ha nulla a che fare con Hideo Kojima o Konami, i fan probabilmente non saranno soddisfatti fino a quando il gioco non sarà effettivamente svelato. Sembra che il gameplay sarà rivelato entro la fine dell'anno.

Fonte: Gamerant.