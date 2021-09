Atari VCS è la prima console con accesso diretto a tutti i servizi di streaming

Atari non è davvero un marchio che la maggior parte delle persone assocerebbe a qualcosa di moderno, come un servizio di streaming di giochi. Ma a quanto pare, la sua ultima console, Atari VCS, è l'unica al mondo oggi che offre l'accesso a tutti i servizi di streaming di giochi di grandi nomi.

Sì, avete letto bene: Atari VCS ora offre ai giocatori la possibilità di giocare tramite Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna, PlayStation Now e Google Stadia. Una cosa che né PlayStation e nemmeno Xbox consentono di fare, ad esempio. PlayStation Now è accessibile solo su VCS scaricando la sua app per PC mentre la console funziona in modalità PC. Oltre a questo e ad altri servizi, Atari VCS offre anche il suo servizio di streaming di giochi retrò chiamato Antstream Arcade.

L'annuncio ufficiale è arrivato dal COO di Atari VCS e Connected Devices Michael Arzt, che ha dichiarato di aver scelto di supportare questi servizi di streaming sul loro sistema ibrido PC-console perché hanno visto che gli utenti stavano navigando nei servizi tramite il browser integrato della console. "Il team Atari VCS è entusiasta di fornire tutti i principali servizi di cloud gaming ai nostri utenti contemporaneamente e in un unico luogo", ha affermato Arzt.

"Molti fan accedono da soli a questi servizi e chiedono collegamenti diretti da un po' di tempo. Ci impegniamo attivamente per soddisfare le loro varie richieste e continueremo ad aggiungere nuove interessanti funzionalità mentre continuiamo a portare avanti la piattaforma VCS".

Fonte: Gamespot