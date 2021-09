Crash Bandicoot celebra i 25 anni con il bundle CRASHiversary

Oggi è un giorno speciale per tutti gli amanti di Crash Bandicoot: sono 25 anni dal debutto, un numero che potrebbe far sentire vecchi parecchi di voi. 25 anni fa infatti, l'eccentrico marsupiale ha fatto divertire milioni di videogiocatori a suon di trottole, salti al millimetro ed esplosioni non volute per quelle maledette casse verdi di nitro.

Per rivivere le emozioni di questi 25 anni, Paul Yan e Avery Lodato di Toys for Bob ripercorrono la storia del brand, con inoltre il debutto del bundle CRASHiversary disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch formato da ben cinque titoli, tra cui Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled e l'ultimo Crash Bandicoot 4: It's About Time.