Dark Souls ha personaggi con volti realistici grazie a una IA e il risultato non passa inosservato

La scorsa settimana abbiamo visto alcuni personaggi di Street Fighter riprodotti con volti umani realistici grazie a una IA, questa settimana la stessa intelligenza artificiale è stata usata su Dark Souls.

Naturalmente, in questo test con l'IA, i mostri non sono considerati, il che pone dei limiti a ciò che può e non può essere fatto con il gioco. L'intelligenza artificiale non è magica e si basa sull'essere in grado di individuare determinate caratteristiche del volto umano e quindi migliorarle. Per questo motivo, qualsiasi cosa con un volto chiaramente disumano, non può produrre risultati.

Quindi questo ci restringe il test agli NPC umanoidi e ai nemici del gioco, e questa volta i risultati sono ancora più impressionanti di quanto non fossero con Street Fighter. Forse perché questi modelli sono più semplici o perché sono presentati in pose meno dinamiche rispetto a Street Fighter, ma i personaggi più convenzionali qui sembrano fantastici.

L'intelligenza artificiale utilizzata si chiama StyleCLIP, che può fare tutti i tipi di cose strane e meravigliose con le immagini, ma la cosa specifica a cui la gente si è davvero interessata ultimamente, è come questa IA riesce a rendere più realistici i volti dei personaggi dei videogiochi.

Fonte: Kotaku.