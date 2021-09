Deathloop ma prima ancora Dishonored: un'intervista svela il 'DNA di Arkane Studios'

Tra pochissimo i giocatori saranno in grado di mettere le mani su Deathloop, il nuovo titolo creato da Arkane Studios. Ma Arkane è famoso anche per un altro franchise di successo, ovvero Dishonored: un'intervista di IGN ci consente di capire il "DNA di Arkane Studios", ovvero il collante che unisce i vari giochi dello studio di sviluppo.

Il director dello studio, Dinga Bakama afferma che tutti i giochi creati dal team partono da un qualcosa di ibrido, che poi viene plasmato in generi diversi, ma che contengono al tempo stesso un pezzetto di "DNA" simile. In questo caso Deathloop fonde uno sparatutto in prima persona con elementi stealth, in un mondo che vive un continuo loop, e che viene perfettamente arricchito dal team con tantissimi dettagli.

L'intervista è molto interessante perché non solo ci fa capire quali sono stati gli spunti di Arkane Studios per la realizzazione del nuovo titolo, ma fa anche un excursus nei vecchi giochi di Arkane, compresi quelli che non hanno visto mai la luce. Senza indugi vi lasciamo alla visione dell'intervista pubblicata da IGN.

Vi ricordiamo che Deathloop sarà disponibile su PC e PS5 dal 14 settembre.