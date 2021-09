Elden Ring aiuterà i giocatori con dei tutorial sempre disponibili

A quanto pare Elden Ring non sarà un gioco "punitivo", ma anzi, aiuterà in diversi modi i giocatori. Abbiamo già parlato delle "Torri di Osservazione" che aiuteranno i giocatori a trovare anche i dungeon più piccoli, ma ora questa news si concentra sul tutorial.

Per facilitare l'avvio dei giocatori principianti che non si sono mai approcciati a Dark Souls, saranno disponibili tutorial come in Sekiro: Shadows Die Twice: "Non sappiamo se questo sistema è stato ben accolto dai giocatori di Sekiro, ma troviamo caratteristiche come i tutorial sempre presenti abbastanza efficaci. Questo tutorial ha insegnato immediatamente ai giocatori come funzionava il sistema unico di Sekiro che sembrava poco familiare anche ai giocatori esperti di Dark Souls. Ecco perché abbiamo voluto incorporare questi elementi in Elden Ring e fare affidamento su tutorial pop-up con immagini e testo" ha dichiarato in un'intervista Yasuhiro Kitao di FromSoftware.

La cosa più interessante è che questi tutorial potranno essere consultati anche nel bel mezzo del gioco praticamente sempre: "In sostanza riassumeremo questo tutorial in elementi a cui i giocatori possono accedere in modo che possano rileggerli quando vogliono".

Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 e sarà disponibile per Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X/S e PS5.

Fonte: GamingBolt