Elden Ring avrà 'torri di osservazione' per scoprire i dungeon più piccoli

Elden Ring presenterà strutture chiamate Watchtowers (presumibilmente Torri di Osservazione in italiano) che aiuteranno i giocatori ad esplorare l'Interregno. In un'intervista con il sito indonesiano Jagatplay, Yasuhiro Kitao di FromSoftware ha confermato che queste torri di osservazione aiuteranno i giocatori a scoprire dungeon più piccoli facili da perdere, contrassegnandoli sulla mappa. Funzionalità simili sono incluse praticamente in tutti i moderni giochi open world, quindi sarà interessante vedere come From Software lo modificherà per il loro prossimo titolo.

"È probabile che i giocatori manchino alcuni piccoli dungeon nell'Interregno, specialmente durante l'esplorazione. Ma non preoccupatevi, abbiamo anche implementato alcuni modi per aiutarvi a trovare questi dungeon. Potete, ad esempio, trovare una struttura chiamata Torre di Osservazione che vi darà una visione più chiara di ciò che vi circonda. Potete zoomare con questa struttura, trovando dungeon che verranno automaticamente contrassegnati sulla mappa".

Parlando dei Legacy Dungeon di Elden Ring, Yasuhiro Kitao ha anche confermato che non ci sarà alcun requisito di livello, ma sarà possibile accedere ad alcuni di questi solo dopo aver trovato un oggetto specifico.

Vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: GamingBolt