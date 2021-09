Football Manager 2022 ha una data di uscita e sarà su Xbox Game Pass al day one

Sports Interactive e SEGA hanno annunciato la data di uscita di Football Manager 2022, prevista per il 9 novembre: e per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass ci sono buone notizie perché il gioco sarà disponibile sul servizio di abbonamento già al day one.

Microsoft ha affermato che Football Manager 2022 Xbox Edition "sfrutta appieno il controller Xbox per rendere la navigazione dalla scheda tattica alla linea laterale un gioco da ragazzi". Lo sviluppatore Sports Interactive ha affermato che le nuove funzionalità e gli aggiornamenti del gioco usciranno alla fine di settembre.

Grazie alla tecnologia Xbox Play Anywhere, i giocatori saranno in grado inoltre di trasferire i loro progressi su qualsiasi dispositivo compatibile con Xbox Cloud Gaming, tutto dal loro profilo. Analisi dei dati, preparazione della strategia, più di 100 campionati giocabili e in futuro anche l'introduzione delle squadre di calcio femminili: tutto questo sarà presente in Football Manager 2022.

Per adesso non è prevista una versione di Football Manager 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma il gioco dovrebbe arrivare su Nintendo Switch.

