Ghostwire: Tokyo, l'esclusiva PS5 dai papà di The Evil Within in un nuovo trailer gameplay

Ghostwire: Tokyo è stato mostrato con un nuovissimo gameplay al Playstation Showcase, nonostante sia di proprietà Microsoft. Come sapete, il titolo del team di Mikami, così come Deathloop, erano già in sviluppo multipiattaforma prima che Bethesda passasse alla casa di Redmond.

In Ghostwire: Tokyo, la capitale giapponese è invasa da letali forze sovrannaturali causate da un pericoloso occultista noto come Hannya, che ha portato alla sparizione istantanea della popolazione. L'alleanza con una potente entità spettrale, alla ricerca di vendetta, è l'unico modo per salvare la situazione.

Il gioco è atteso nella primavera del 2022.