God of War: Ragnarok mostrato con un video gameplay al PlayStation Showcase e c'è anche Thor!

I rumor si erano susseguiti per tutta la giornata e finalmente abbiamo avuto conferma: il nuovo God of War: Ragnarok è stato mostrato, con un trailer che mischia narrativa e gameplay. L'esclusiva rappresenta forse un rimpianto: per quanto si presenti benissimo, lascia l'amaro in bocca l'uscita anche su PlayStation 4.

Sicuramente molte novità arriveranno più avanti, ma è presumibile aspettarsi un'uscita per il 2022.