GTA V e GTA Online per PS5 hanno una finestra di lancio e un nuovissimo trailer

Entrate nel mondo di GTA V in un modo completamente nuovo quando GTA V e GTA Online arriveranno su PlayStation 5 a marzo 2022 con bonus aggiuntivi disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus.

Ancora GTA V? Sì ancora che vi piaccia o no dato che, come ormai molti tra voi sapranno, GTA V e GTA Online arrivano anche su next-gen e in particolare su PS5 con un nuovo trailer dedicato a questo annuncio.

Insomma, GTA V è un gioco stravenduto che sta per diventare ancora più stravenduto e che inevitabilmente allontana ancora di più GTA VI.