LEGO Super Mario 64 dà il benvenuto al 'blocco punto interrogativo' ed è stupefacente!

LEGO ha rivelato ufficialmente il nuovo set LEGO Super Mario 64 Blocco Punto Interrogativo. Come previsto, si tratta, in effetti, di un gigantesco Punto Interrogativo del franchise di Nintendo, ma la parte inaspettata è che si apre per rivelare una serie di livelli di piccole dimensioni che dovrebbero essere immediatamente riconoscibili ai fan: Castello di Peach, Battaglia di Bob-ombe, Monte Refrigerio e Lago di Lava. Il nuovo set è previsto per il lancio il 1° ottobre con un prezzo al dettaglio suggerito di $ 169,99.

"Sappiamo quanto i fan di Super Mario abbiano amato l'esperienza di LEGO Super Mario e volevamo attingere ad ancora più elementi del gioco tradizionale catturando l'esperienza di gioco coinvolgente di Super Mario 64", ha affermato Pablo Gonzalez Gonzalez, Senior Designer di LEGO Group.

"È difficile immaginare l'universo di Super Mario senza i livelli iconici del gioco classico pieni di scoperte e segreti. Con questo fantastico set, stiamo costruendo l'eccitante esperienza di gioco di LEGO Super Mario, sia per portare un po' di nostalgia a coloro che hanno giocato al videogioco Super Mario 64, ma anche per presentare questi meravigliosi livelli a un pubblico completamente nuovo di fan di Super Mario".

Il nuovo set include diverse figure iconiche della serie, tra cui la stessa Peach, e se abbinata ad altri come Mario e Luigi, la scena si anima in modo divertente.

Fonte: Nintendo Everything