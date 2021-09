Marvel's Avengers aggiungerà Spider-Man e un vero e proprio raid entro il 2021. Ecco tutta la roadmap

Square Enix continuerà a supportare Marvel's Avengers poiché una nuova road map per il resto del 2021 è comparsa online. Presto potremo giocare nei panni dell'attesissimo Spider-Man e intraprendere un vero raid contro Klaw.

Durante la stagione autunnale e invernale, ci sarà un nuovo evento eroe specifico per Spider-Man, ma sarà esclusivo solo per i giocatori PS4 e PS5. Ciò significa che i possessori di Xbox e PC non potranno giocare nei panni del loro amichevole eroe di quartiere in Marvel's Avengers. Square Enix sta anche introducendo il primo raid del gioco contro Ulysses Klaw nello stesso periodo. Non ci sono ancora date di lancio specifiche per nessuno dei due contenuti.

Oltre a questi significativi aggiornamenti al gioco, ci sarà un aumento del livello massimo di potenza, più abiti ispirati al Marvel Cinematic Universe, un nuovo tipo di nemico chiamato Echoes e eventi di ritorno come Corrupted Vibranium, Red Room Takeover, Tachyon Anomaly e Cosmic Threat. Square Enix ha anche promesso che ci saranno sistemi rielaborati per le risorse del gioco e l'aggiornamento dell'equipaggiamento.

Ma non è tutto. Square Enix celebrerà il primo anniversario di Marvel's Avengers con eventi della community come Priority Mission Rush, Cargo Runner Synthoid e Flashback Rewards Cache.

We will have more information on our plans for 2022 when everything is finalized and the time is right. Rest assured, there is much more coming in the future. — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 8, 2021

Square Enix ha affermato che sta ancora lavorando ai suoi piani per il 2022 e ha rassicurato i fan che altri contenuti devono ancora arrivare. "Avremo maggiori informazioni sui nostri piani per il 2022 quando tutto sarà finalizzato e sarà il momento giusto", ha affermato la pagina Twitter ufficiale di Marvel's Avengers. "Siate certi, c'è molto altro in arrivo in futuro."

Fonte: Gamepur.