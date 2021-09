Marvel's Wolverine di Insomniac Games è una bomba del PS5 PlayStation Showcase

È stata sicuramente una delle grandissime sorprese della serata e anche se molto probabilmente l'uscita del progetto è ancora molto lontana l'entusiasmo è più che giustificato: PlayStation e in particolare Marvel e Insomniac Games hanno annunciato Marvel's Wolverine!

Il primo teaser trailer è brevissimo ma sicuramente di impatto:

Il titolo non ha una data di uscita ma è esplicitamente indicato come in sviluppo per PS5 e per questo motivo potrebbe non uscire su PS4 ma essere completamente next-gen.