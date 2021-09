'Playstation che acquisisce Firesprite? Mossa astuta, Sony non ha i soldi infiniti di Microsoft o Tencent'

Nella giornata di ieri PlayStation ha annunciato di aver acquisito Firesprite, studio di sviluppo di The Persistence e The Playroom. La mossa della società ha attirato l'interesse di molti nel giornalismo videoludico: tra questi troviamo anche Jeff Grubb, che attraverso Twitter spiega perché l'acquisizione di questo studio ha un incredibile senso.

"Quando PlayStation dice che Firesprite realizzerà nuovi tipi di giochi, non si riferisce al tipo di titoli a cui ha lavorato Japan Studios. Sta pensando al potenziale non sfruttato di Sony per i giochi multiplayer. I giochi multiplayer vendono e monetizzano meglio, il che è fondamentale man mano che i budget crescono" afferma Grubb.

Oltre a questo, Grubb afferma che la mossa di Sony è molto intelligente, perché sta cercando di consolidare partnership con studi talentuosi. "Microsoft e Tencent hanno soldi infiniti e Sony semplicemente non può vincere quella battaglia, quindi sta consolidando le sue relazioni europee di lunga data con studi talentuosi. E la verità è che potrebbe essere una strategia migliore di quella di 'acquisire Take-Two'".

This is also Sony fighting smarter and not harder. Microsoft and Tencent have infinite money, and Sony simply cannot win that battle, so instead it is mining its long-held European relationships for talent. And the truth is that may be a better strategy than "acquire Take-Two." — Jeff Grubb (@JeffGrubb) September 8, 2021

Siete d'accordo con questa analisi? Fatecelo sapere nei commenti.