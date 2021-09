PlayStation che acquisisce Firesprite è ancora una volta una mossa 'ponderata e selettiva' per Hermen Hulst

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia che PlayStation ha acquisito Firesprite, uno studio che è legato da molti anni alla società. E anche questa volta, Hermen Hulst ha ribadito il fatto che le acquisizioni sono ponderate e mirate.

Attraverso un'intervista, ad Hulst è stato chiesto di commentare le recenti acquisizioni di Sony che, ricordiamo, non si sono fermate a Firesprite, ma hanno portato sotto l'ala PlayStation Studio anche studi come Housemarque che ha sviluppato il più recente Returnal e Nixxes, team incentrato sui porting di giochi su PC.

Ecco la risposta di Hulst: "Non credo che stiamo acquisendo per il semplice gusto di ingrandirci. Voglio essere molto selettivo. La nostra crescita si misura in questo senso. È molto orientato alla qualità e basato su valori condivisi e buone relazioni". Firesprite, così come anche gli altri studi, lavora da moltissimo tempo con PlayStation ed i rapporti sono sempre stati ottimi.

Attualmente sappiamo che Firesprite sta lavorando ad alcuni progetti ma, come ribadito dal team di sviluppo, è ancora presto per parlarne. E a proposito di Sony, questa sera si terrà il PlayStation Showcase: noi di Eurogamer lo seguiremo in diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: PlayStation Life Style