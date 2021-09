PlayStation All-Stars Battle Royale 2? Il creatore di Mortal Kombat vorrebbe il sequel

Ed Boon, uno dei creatori di Mortal Kombat, ha espresso il suo interesse per un sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Il direttore creativo di NetherRealm Studios, che ha anche aiutato a co-creare la serie di giochi di combattimento DC Injustice, ha espresso la sua richiesta su Twitter.

Considerando il tono e l'estetica più leggeri del gioco per PS3 rispetto a Mortal Kombat, in pochi avrebbero pensato ad Ed Boon come un fan di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Sviluppato dall'ormai defunto SuperBot Entertainment, PSABR è stato lanciato alla fine del 2012 anche su PlayStation Vita. Il gioco presentava un cast di icone PlayStation, sia vecchie che nuove, da Sweet Tooth e Kratos, a Sackboy e Fat Princess.

Con un punteggio MetaCritic di 74, il titolo non è riuscito a stupire i critici nonostante il clamore dopo la sua rivelazione. Non è chiaro se PlayStation All-Stars Battle Royale sia stato in qualche modo un successo commerciale, anche se la mancanza di un sequel suggerisce che probabilmente non ha entusiasmato nemmeno i dirigenti di Sony.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Con il PlayStation Showcase di Sony a poca distanza, sarebbe una sorpresa vedere il debutto di un sequel. Dal 2012, la scuderia di mascotte di PlayStation è cresciuta in popolarità e sono arrivate anche molte nuove "reclute", da Joel ed Ellie, a Jin Sakai, Aloy e Kratos (con la barba). Se un sequel di PlayStation All-Stars Battle Royale dovesse mai entrare in sviluppo, probabilmente ci sarebbe una sfilza di popolari personaggi di terze parti in attesa di completare il roster.

Nel frattempo, NetherRealm Studios deve ancora annunciare il suo prossimo gioco. A meno che non abbia intenzione di svelare una IP completamente nuova, in molti credono che il team rivelerà Injustice 3.

Fonte: Thesixthaxis.