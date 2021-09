PlayStation Showcase vedrà la presenza anche di Naughty Dog?

Sembra che Naughty Dog potrebbe essere tra i protagonisti del PlayStation Showcase, almeno secondo quanto riportato dal senior editor Samuel Price.

Recentemente Price ha infatti retwittato l'annuncio del PlayStation Showcase che si terrà questa sera. Sebbene il tweet del senior editor non presenti altro che l'emoji degli occhi, si tratta comunque di un'esclamazione che porta a pensare che effettivamente qualche progetto di Naughty Dog verrà presentato ufficialmente proprio durante la diretta.

Il profilo LinkedIn di Prince riporta il suo lavoro su "materiali di marketing di lunga durata" per precedenti eventi come lo State of Play. Attualmente invece lavora con il dipartimento marketing di Naughty Dog in quanto "responsabile dell'editing dei trailer". Attualmente non sappiamo se ci sarà lo studio di sviluppo e soprattutto cosa mostrerà. Forse il multiplayer di The Last of Us Parte II? Forse un remake di The Last of Us per PlayStation 5? Per adesso sono tutte supposizioni.

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta di PlayStation che si terrà alle 22, perciò rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

Fonte: GamesRadar