Project Eve è uno spettacolare action tra creature tentacolari e una Terra devastata in un nuovo trailer gameplay

Project Eve è un action adventure ambientato in un futuro non troppo distante dove la Terra è andata in rovina a causa di nemici sconosciuti e spaventosi. Accompagnando la potente eroina Eve, troveremo nuovi alleati durante il viaggio e affronteremo la sfida di questa impervia avventura.

Durante il PS5 PlayStation Showcase di questa sera abbiamo avuto l'occasione di vedere da vicino un nuovo trailer gameplay di questo progetto con moltissimo potenziale.

Project Eve non ha ancora una data di uscita ed è nato come progetto multipiattaforma, non sappiamo quindi se ci siano o meno nuovi accordi tra Sony e gli sviluppatori coreani di Shift Up in vista di una sorta di esclusività di qualche tipo ma per ora l'impatto del titolo è innegabile.