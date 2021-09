PS5 PlayStation Showcase commentato in diretta dalle 21:30

Oggi, 9 settembre, è in programma il nuovo evento di Sony, PlayStation Showcase, che svelerà interessanti novità per PS5.

Annunciato la scorsa settimana, l'evento offrirà uno sguardo sul futuro di PS5: "sintonizzatevi giovedì prossimo, il 9 settembre alle 22:00 per un'anteprima sul futuro di PS5. Lo Showcase durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti dai PlayStation Studios e alcuni tra gli sviluppatori più creativi dell'industria, per i giochi in uscita durante le vacanze e oltre".

I fan possono aspettarsi tante novità sui titoli in uscita e, magari, qualche annuncio bomba.

Ovviamente Eurogamer.it seguirà lo show, a partire dalle ore 21:30 in compagnia di Virginia Paravani e Riccardo Cantù.

Per seguire la nostra diretta, basterà collegarsi al canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it.

