PS5 è introvabile ma ha venduto più di un milione di console in Giappone in meno tempo di PS4

Le vendite totali di PlayStation 5 hanno superato il milione di unità in Giappone, secondo i numeri di Famitsu.

Al 5 settembre, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment ha venduto 1.012.656 unità in Giappone: 847.421 unità del modello standard e 165.235 unità dell'edizione digitale. Le vendite della scorsa settimana sono state rispettivamente di 15.580 e 1.495 unità.

PlayStation 5 è stata lanciata il 12 novembre 2020 in Giappone e ha superato il milione di unità 43 settimane dopo il lancio. Il suo gioco più venduto al dettaglio è Resident Evil Village (uscito l'8 maggio 2021), con oltre 67.000 copie vendute.

In confronto, PlayStation 4 è stata lanciata a febbraio 2014 in Giappone e non ha raggiunto il milione di unità vendute fino al gennaio 2015, quasi un anno dopo.

E mentre PS5 ha raggiunto il traguardo di 1 milione di console in Giappone, ecco un tweet di Game Data Library con un confronto grafico con gli altri sistemi PlayStation durante le prime 52 settimane.

As PS5 hits the 1m mark in Japan, here's a graph comparison with the other PlayStation systems during their first 52 weeks.



Its currently doing on par with PSV, better than PS4 but still behind PS3. pic.twitter.com/LNyqvafUwF — Game Data Library (@GameDataLibrary) September 9, 2021

Che ne pensate di questi dati?

Fonte: Gematsu.