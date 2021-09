The Eternal Cylinder: fate il pieno di mostri col nuovo trailer e la data di uscita del gioco ACE Team

The Eternal Cylinder è un gioco decisamente pieno di meraviglie... bizzarre meraviglie! Il publisher Good Shephered Entertainment ha appena pubblicato il trailer del gioco ACE Team (di cui trovate il sito ufficiale a quest'indirizzo), in arrivo su Epic Games Store, Xbox One e PlayStation 4.

In The Eternal Cylinder, i giocatori controllano un gruppo di adorabili creature chiamate Trebhum e devono esplorare uno strano mondo alieno ricco di forme di vita esotiche e ambienti surreali, guardandosi però dalla costante minaccia del cosiddetto Cylinder (Cilindro), una gigantesca struttura rotante di origini antichissime che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino. In questo strano ecosistema alieno, un sistema di distruzione del mondo in tempo reale, un'IA animale, un metodo d'esplorazione naturale e i rompicapo si fondono in un gameplay che offre un'indimenticabile esperienza di gioco.

I Trebhum iniziano dalla base della catena alimentare, ma possono mutare ed evolversi con nuovi attributi fisici e nuove abilità mangiando una varietà di flora e fauna. Scopo del giocatore sarà scoprire e adattarsi a decine di mutazioni, tra cui nuove abilità, come volare e nuotare per raggiungere nuove aree, e sviluppare nuovi sensi per risolvere i rompicapo e superare i pericoli. Ogni Trebhum può subire diverse mutazioni, rendendo unico il tuo insieme di creature. Ogni mutazione cambierà anche l'aspetto fisico dei Trebhum, generando sorprendenti sovrapposizioni che i giocatori potranno scoprire mentre esplorano questo strano mondo alieno.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2021: su PC sarà un'esclusiva di Epic Games Store, che ha già la sua pagina dedicata inserire il titolo nella lista dei desideri. Qualora lo si voglia preordinare si potrà usufruire dello sconto del 10%, pagandolo dunque 21,59 €.

