The Witcher 3 su RTX 3090 in 8K con Ray-Tracing lascia a bocca aperta e sembra già next-gen

The Witcher 3: Wild Hunt riceverà in futuro un aggiornamento di nuova generazione che introdurrà una grafica migliorata, nonché funzionalità di ray tracing, ma i giocatori PC possono già godere di immagini next-gen nel gioco sviluppato da CD Projekt Red con le giuste mod.

Il modder Digital Dreams ha condiviso un nuovo video con il gioco in esecuzione con la mod Immersive Lighting 2.0, il preset di ray tracing Beyond All Limits e altre 50 mod.

La modlist utilizzata in questo nuovo video di The Witcher 3 può essere trovata su Nexus Mods.

The Witcher 3 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in tutto il mondo.

L'upgrade di nuova generazione sarà lanciato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S in una data di lancio ancora da confermare.

Fonte: Wccftech.