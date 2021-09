The Witcher: l'ultimo numero di Topolino rende omaggio a Geralt di Rivia (e non solo!)

E' disponibile da poche ore il numero 3433 di Topolino: perché ve ne parliamo qui? Perché il nuovo numero contiene, come riporta Everyeye, una simpaticissima storia scritta da Licia Troisi e Francesco Artibani, con i disegni di Francesco D'Ippolito che si ispira al mondo di The Witcher.

L'ambientazione è Ducktopia, un regno governato dal re Papenethor: a Ducktopia il popolo è in subbuglio perché c'è un problema che preoccupa molti, ovvero le creature mostruose che vivono lungo i suoi confini. E se si parla di mostri ovviamente non può che essere un lavoro per Topperalt di Trivia (Topolino appunto) che, vestiti i panni dello "scacciatore di mostri" cercherà di riportare la tranquillità nel Regno.

Ovviamente non c'è "strigo" senza bardo! Goofunculus, ovvero Ranuncolo interpretato da Pippo, seguirà le incredibili gesta di Topperalt. Si tratta di un numero assolutamente da non perdere se siete amanti di The Witcher (e non solo perché il racconto si basa su diverse opere fantasy famose). Qui di seguito potete dare uno sguardo all'immagine di copertina di Topolino.

Avete già letto questo numero o lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti.