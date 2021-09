Xbox Series X a tema Halo Infinite tornerà disponibile questa settimana

Microsoft ha presentato la prima edizione speciale di Xbox Series X dedicata ad Halo Infinite.

Il gigante di Redmond l'ha definita come un'"edizione limitata", quindi i fan erano naturalmente abbastanza curiosi di sapere se ci sarebbero stati rifornimenti dopo l'annuncio iniziale.

GamingIntel ha confermato che più rivenditori come Amazon e GameStop renderanno nuovamente disponibile per il pre-order la console questa settimana. Inoltre, GameStop ha anche confermato che annuncerà date e orari esatti prima dei preordini, in modo che i fan possano prepararsi di conseguenza.

Ovviamente, ottenere una Xbox Series X è un compito difficile vista la diffusa carenza di scorte, che dovrebbe continuare ancora per un po'. Ciò è particolarmente vero per la console di Halo Infinite, mentre gli scalper hanno già elencato questa edizione di Series X su siti come eBay a prezzi che vanno fino a $1000. Sony deve ancora svelare eventuali PS5 in edizione limitata.

Fonte: Gamingbolt.