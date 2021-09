Alan Wake 2 è già certezza? 'Alan Wake Remastered porterà al sequel vero e proprio'

Secondo quanto riferito, il remaster di Alan Wake di Remedy, da poco annunciato, sarà un "precursore" per un sequel vero e proprio che sarà pubblicato da Epic Games.

O almeno così sembra, stando al giornalista di GamesBeat Jeff Grubb, che ha ribadito i commenti fatti in precedenza affermando che è stato dato il via libera allo studio finlandese per il sequel.

Nell'accordo di pubblicazione tra Epic e Remedy nel marzo 2020, si affermava che sarebbero stati sviluppati due giochi, un "gioco multipiattaforma AAA" e un secondo progetto "su scala ridotta" ambientato nello stesso franchise.

Epic ha confermato questa settimana che sta pubblicando Alan Wake Remastered.

Grubb ha detto durante uno streaming di Giant Bomb: "stanno pianificando un sequel di Alan Wake. Questo è qualcosa di cui ho parlato prima... stanno lavorando con Epic Games per realizzare Alan Wake 2, o almeno è nelle fasi di pianificazione. Quindi si trasformerà in qualcosa di concreto e reale? sono fiducioso".

Alan Wake è un gioco d'azione e avventura pubblicato per Xbox 360 e PC nel 2010. Segue le vicende di un romanziere di thriller di successo mentre cerca di scoprire il mistero dietro la scomparsa di sua moglie, il tutto mentre vive gli eventi del suo ultimo libro che non ricorda di aver scritto.

Remedy ha acquisito i diritti di pubblicazione di Alan Wake da Microsoft nel luglio 2019.

Il direttore creativo dello studio Sam Lake ha successivamente rivelato che vorrebbe realizzare un sequel di Alan Wake.

Nel frattempo, Alan Wake Remastered uscirà nell'autunno 2021 su PC e console. Sarà pubblicato da Epic Games e includerà il gioco originale e le sue due espansioni, il tutto migliorato con immagini in 4K e un nuovo commento del direttore creativo Sam Lake.

Fonte: VGC.