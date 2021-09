Bayonetta 3: i lavori procedono ma non è PlatinumGames a decidere quando mostrare il gioco

Mentre molti hanno visto Project Eve come un successore spirituale di Bayonetta ieri al PlayStation Showcase, il vero Bayonetta 3 è in silenzio radio. Se pensavamo di avere notizie del gioco nel 2021, la fine dell'anno si avvicina a grandi passi e ancora non ci sono dettagli. Ora però PlatinumGames ha offerto qualche piccolo aggiornamento sullo stato del gioco.

Il sito VGC ha chiesto ad Hideki Kamiya se i fan riceveranno qualche informazione alla fine dell'anno e la sua risposta è stata: "Se ricordate, l'ultima volta ho detto che anche se tutti chiedevano notizie su Bayonetta 3, per ora i fan dovrebbero dimenticarsene per un po'. Ho bisogno di ripeterlo anche ora perché alla fine della giornata non è una nostra decisione su cosa dire e quando dirlo".

Per l'occasione anche il capo dello studio Atsushi Inaba ha risposto: "Non c'è bisogno di preoccuparsi. Non preoccupatevi ancora, va tutto bene". Come abbiamo potuto intuire, la decisione spetta sicuramente a Nintendo, che probabilmente mostrerà il gioco in un futuro Nintendo Direct. E se i fan aspettano con impazienza, non sono gli unici, perché anche Kamiya è ansioso di mostrare il gioco.

"Proprio come tutti coloro che lo chiedono, anche noi vogliamo davvero mostrarlo. Tutti coloro che sono coinvolti nel progetto sono ovviamente molto orgogliosi di ciò che stiamo facendo e vogliamo che tutti possano vederlo. Proprio come i fan che aspettano di vederlo, stiamo aspettando il giorno in cui potremo mostrarlo" afferma.

Fonte: VGC