Deathloop tra combattimenti, loop e misteri di Blackreef nel nuovo trailer gameplay

Anche se Deathloop sta per arrivare, durante il PlayStation Showcase c'è stato spazio per un nuovo trailer che ci ha catapultato nella misteriosa isola di Blackreef.

Inizia così la storia del nostro protagonista, Colt, che dovrà cercare di sopravvivere, eliminare i seguaci ed i membri fondatori del programma AEON e tentare di spezzare questo loop che lo riporta sempre sulla spiaggia ogni volta che muore (ma con nuove informazioni in più). Il nuovo trailer ci porta all'interno dei pensieri di Colt, che cerca di capire che cosa sta succedendo a Blackreef.

Non dimentichiamo Julianna, l'altra protagonista del gioco che spingerà ogni volta Colt a cercare di ricordare che cosa ci fa su quest'isola. Insieme riusciranno a spezzare questo loop? Non ci resta che aspettare l'uscita del gioco per saperlo, ma intanto, qui di seguito potete godervi l'ultimo trailer mostrato proprio ieri.

Deathloop sarà disponibile su PC e PlayStation 5 dal 14 settembre: a questo link potete dare uno sguardo ai requisiti di sistema necessari per far girare il gioco su PC.

Fonte: GamingBolt