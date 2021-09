L'emulatore di PlayStation 4 è funzionante, dopo otto anni di lavoro

Emulazione è una parola antica come il mondo e che ha preso una piega particolare soprattutto PlayStation. Per quanto riguarda il mercato PC infatti, si è sempre cercato di fregare il sistema, portando su computer i massimi capolavori Sony e le terze parti, magari senza spendere un euro. È chiaro che l'emulazione copre anche altri sistemi, ma oggi concentriamoci su PlayStation.

Sì perché, dopo ben otto anni di lavoro, ecco il primo emulatore perfettamente funzionante di PlayStation 4: Spine. Nel corso degli anni abbiamo avuto diversi tentativi, da Orbital a PCSX4 ma solo Spine sembra sicuro e affidabile. Sono 300 i titoli disponibili per l'emulazione, un numero impressionante anche se, per il momento, non è contemplato alcun AAA, almeno non al massimo delle prestazioni.

C'è un dibattito aperto sugli emulatori perché, se da un lato consenta la conservazione della memoria, di titoli spariti nell'etere, dall'altro si va verso la pirateria, tra l'altro, uno dei punti di forze dell'originale PlayStation. Storia vera.

Fonte: Kotaku