Epic Games e i Radiohead insieme per l'esperienza musicale interattiva Kid A Mnesia: Exhibition

I Radiohead stanno collaborando con Epic Games per Kid A Mnesia: Exhibition, un'esperienza interattiva in arrivo su PlayStation 5, PC e Mac a novembre come parte della prossima uscita della band, Kid A Mnesia.

Kid A Mnesia è una riedizione commemorativa degli iconici album dei Radiohead, Kid A e Amnesiac, insieme a un terzo nuovo album, Kid Amnesiae, composto da materiale inedito dalle sessioni di registrazione dei due album originali.

Secondo l'annuncio, Kid A Mnesia: Exhibition per PlayStation sarà un "universo digitale/analogico creato da artwork e registrazioni originali" per accompagnare la riedizione.

Dato il recente gusto di Epic per le esperienze musicali interattive, è probabile che Kid A Mnesia: Exhibition offrirà una sorta di "nuova lente esperienziale" sulla musica dei Radiohead, ma ne sapremo di più a novembre.

Fonte: The Verge.