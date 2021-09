Far Cry 6 è entrato ufficialmente in fase gold

Far Cry 6 di Ubisoft è entrato ufficialmente in fase gold, secondo quanto riportato dall'account Twitter ufficiale del gioco. Ciò in sostanza significa che lo sviluppo del nuovo capitolo è terminato e il titolo è pronto per la produzione insieme alla certificazione che sarà disponibile su varie piattaforme.

La storia è incentrata su Dani Rojas, un abitante di Yara che cerca di sfuggire al governo dispotico di "El Presidente" Anton Castillo. Sfortunatamente, Castillo raggiunge la barca dei rifugiati su cui si trova Dani e procede a massacrare quasi tutti a bordo. Dopo essere sopravvissuto all'incontro, Dani cerca vendetta e si unirà alla Libertad per farlo, liberando idealmente Yara nel processo.

Oltre all'annuncio della fase gold, l'attore Michael Mando che interpreterà Vaas nel gioco ha dichiarato che nella giornata di oggi alle 17:00 ora italiana verranno svelati ulteriori dettagli sul gioco.

Yarani. Qui è il vostro Presidente, Antón Castillo, che vi parla. Sono orgoglioso di annunciarvi che #FarCry 6 è entrato in fase gold.

Ci vediamo il 7 Ottobre. pic.twitter.com/dkMRf1xt4q — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) September 10, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

« The world is on a diagonal, I am the balancing point » Tune in tomorrow 9/10 @ 8am PT for a closer look - link in bio @ubisoft @farcrygame #FarCry6 pic.twitter.com/2RlGP0JSsK — Michael Mando (@MandoMichael) September 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.

Fonte: PSU