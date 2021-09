Far Cry 6: svelati i contenuti post lancio tra Rambo e Stranger Things

Far Cry 6 è entrato in "fase gold", dunque siamo molto vicini alla sua uscita, prevista per il 7 ottobre. Certo, CD Project RED ci ha dimostrato che questa fase non è una sicurezza assoluta, ma soprassediamo.

Con Far Cry ci siamo, ma l'uscita del titolo non significherà la fine dello sviluppo. Ubisoft infatti, ha promesso nuovi eventi settimanali e una mole incredibile di contenuti aggiuntivi, sia per il single player che per il co-op. Nel trailer che potete vedere in fondo, sono stati presentati i primi contenuti, partendo da tre missioni speciali crossover con il mondo cinematografico e televisivo. Potremo essere accompagnati da Danny Trejo, il buon "Machete" della pellicola, da un non Rambo (niente Stallone purtroppo ma un suo superfan) con una missione ispirata a Rambo First Blood Parte 2 e infine, forse il più curioso.

Infatti il DLC The Vanishing, vedrà un crossover tra Far Cry 6 e la serie Netflix Strangers Things, anche se non abbiamo ulteriori notizie in merito. Oltre a questi, confermati i DLC dedicati ai villan storici della serie a partire da Vaas di Far Cry 3, contraddistinti da modalità roguelite, in cui si inizierà con nulla, puntando sul senso di crescita del proprio personaggio.

