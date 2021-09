Forspoken svela nuovi dettagli sui personaggi

Forspoken di Luminous Productions ha finalmente ricevuto un trailer di gioco esteso che mostra tutto, dal suo combattimento ed esplorazione, fino alla storia e Frey stessa (interpretata da Ella Balinska).

I fan delle opere isekai riconosceranno senza dubbio il tropo di essere trasportati in un altro mondo e ottenere poteri magici. In un nuovo post su PlayStation Blog, il produttore creativo Raio Mitsuno ha descritto in dettaglio alcuni nuovi aspetti di Forspoken, come il modo in cui Frey, che ha vissuto una vita difficile a New York City, dovrà vedersela con i potenti Tantas per liberare Athia.

Tanta Sila è la più forte di loro. Interpretata da Janina Gavankar, un tempo era una protettrice di Athia, ma da allora è diventata un despota. Cuff, interpretato da Jonathan Cake, è un braccialetto magico senziente che accompagna Frey nel suo viaggio. Johedy è un'archivista interpretata da Keala Settle mentre Auden, che mette gli altri prima di sé stessa, è interpretata da Monica Barbaro.

La musica è stata composta da Bear McCreary di God of War (2018) e The Walking Dead insieme a Garry Schyman (BioShock). Insieme allo scrittore di Rogue One: A Star Wars Story, Garry Whitta, Amy Hennig (serie Uncharted), Todd Stashwick e Allison Rymer si sono occupati della scrittura.

Forspoken uscirà su PS5 e PC nella primavera del 2022.

Fonte: Gamingbolt.