Forspoken sarà tra i protagonisti dell'evento di Square Enix al Tokyo Game Show 2021

Gli eventi non si fermano, questo è certo. Dopo aver goduto della Gamescom 2021 e del recente PlayStation Showcase, il Tokyo Game Show inizia a profilarsi all'orizzonte. Ovviamente stiamo parlando dell'evento di settore più importante nel mercato asiatico e una delle società più attese è senza dubbio Square Enix, che presenzierà.

Ora l'azienda ha annunciato quali giochi mostrerà per l'occasione, in una tre giorni che promette un carico di novità. Tra i giochi presenti troveremo anche Forspoken, titolo che è stato mostrato con un signor video gameplay durante la serata di ieri al PlayStation Showcase. Tuttavia Square Enix ha in cantiere altri titoli da mostrare al Tokyo Game Show e li potete trovare qui di seguito.

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend

Deep Insanity: Asylum

Dragon Quest X Offline

Dragon Quest X Online

Final Fantasy: Brave Exvius

Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy XIV

Forspoken

Imperial SaGa Eclipse

Marvel's Guardians of the Galaxy

Project Triangle Strategy

Romancing SaGa Re;Universe

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

War of the Visions: Final Fantasy Brave Exius

Come potete vedere di carne al fuoco ce n'è davvero tanta: il Tokyo Game Show inizierà il 30 settembre e terminerà il 3 ottobre. Aspettiamoci quindi tante novità, non solo da Square Enix ma anche da tante altre società.

Fonte: GamesRadar