God of War: Ragnarok svela il suo Thor in un'immagine...dimenticate il Thor della Marvel

God of War Ragnarok è stato finalmente svelato durante il PlayStation Showcase di Sony e ora gli sviluppatori di Santa Monica possono iniziare a parlare del progetto, come l'art director del gioco Raf Grassetti, che ha twittato una foto di come apparirà Thor nel sequel.

Non è sicuramente il Thor "pulito e nitido" che vediamo in Marvel's Avengers, ma sembra più vicino a come viene spesso descritto nella mitologia. Una presenza grande, imponente e intimidatoria con il suo martello devastante al suo fianco.

Il teaser di Thor è comparso alla fine del primo gioco ed è stato uno dei cliffhanger più allettanti che abbiamo visto da qualsiasi gioco PlayStation basato sulla storia. Abbiamo anche ascoltato la voce dell'attore Ryan Hurst, che interpreta il ruolo, all'interno del trailer di ieri sera.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Cory Barlog non dirigerà God of War: Ragnarok.

Fonte: PSU.