God of War Ragnarok risplende in tutta la sua epicità in queste immagini

Finalmente ieri sera durante il PlayStation Showcase abbiamo potuto dare uno sguardo a God of War Ragnarok. Il trailer riprende alcuni anni dopo gli eventi di God of War uscito nel 2018.

Come abbiamo potuto vedere, la relazione tra Kratos e suo figlio Atreus sarà ancora complessa. Del resto Atreus è disperatamente curioso e come la maggior parte dei giovani, vuole capire chi è più di ogni altra cosa. Dall'altra parte Kratos, ancora consapevole dei suoi errori passati, vuole risparmiare ad Atreus le sanguinose lezioni che ha imparato dal suo conflitto con gli dei, volendo soprattutto tenere suo figlio al sicuro.

Non sarà un viaggio semplice: Kratos e Atreus dovranno scegliere quale strada intraprendere e qualunque cosa scelgano definirà il destino di tutti coloro che vivono nei Nove Regni mentre il Ragnarok si avvicina. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai bellissimi screenshot tratti dal trailer che ci mostrano i livelli di incredibile dettaglio del gioco.

God of War Ragnarok non ha ancora una data di lancio precisa ma, come affermato dal team, il gioco arriverà il prossimo anno.

Fonte: PlayStation Blog