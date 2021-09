Gran Turismo 7 in una marea di dettagli tra campagna, circuiti, meteo e molto altro

Al PlayStation Showcase, Sony ha mostrato nuovi filmati di gioco del prossimo Gran Turismo 7, confermando anche una data di uscita per marzo 2022. Per accompagnare questa rivelazione, è stato anche pubblicato un nuovo aggiornamento su PlayStation Blog, scritto dal creatore e produttore della serie e presidente di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, che fornisce vari nuovi dettagli sul gioco.

Nella campagna di Gran Turismo 7, i giocatori inizieranno dalla GT World Map e Yamauchi afferma che la modalità "ritornerà alle radici dell'esperienza della modalità GT Campaign".

Anche l'editor di livree, introdotto per la prima volta in Gran Turismo Sport, sta tornando, con miglioramenti all'accessibilità e all'interfaccia utente. Qualcosa di completamente nuovo, tuttavia, è Scapes, che è una modalità dedicata in cui potrete scattare foto dei veicoli nel gioco con molti strumenti e opzioni di modifica. "Scapes consente di avere il controllo completo degli scatti fotorealistici utilizzando la tecnologia HDR (con un display compatibile con HDR), effetti di alto livello e persino panoramiche", spiega Yamauchi. "Sarete in grado di fotografare la vostra auto liberamente in 43 paesi e oltre 2.500 località, e ogni momento catturato potrà essere condiviso con altri che hanno lo stesso amore e passione".

Nel frattempo, Gran Turismo 7 sta riportando diversi circuiti del passato, inclusi Trial Mountain e High-Speed ​​Ring. Questi tracciati saranno più dettagliati grazie alla potenza aggiuntiva di PS5.

È interessante notare che Yamauchi afferma che Gran Turismo 7 è "chiaramente concepito come un 'gioco di collezionismo di auto', ancor più che in passato". Il GT Cafe in-game presenterà "una specifica collezione di auto che hanno un significato culturale nel passato, nel presente e nel futuro".

Torneranno cambi di ruote, ampie modifiche alla carrozzeria, l'aggiunta di altre parti aerodinamiche, l'autolavaggio, cambi di olio motore e altro ancora. Inoltre, GT7 consentirà ancora una volta ai giocatori di iniziare con un veicolo di serie e quindi "costruire gradualmente la propria auto in base alle proprie preferenze, attraverso regolazioni apportate a prestazioni del motore, sospensioni, ingranaggi della trasmissione, freni, pneumatici, ecc."

Infine, sono stati rivelati nuovi dettagli sulle simulazioni di cambio orario/meteo. Analizzando un'enorme quantità di dati di osservazione meteorologica, il team proporrà condizioni estremamente realistiche con una distribuzione credibile delle masse d'aria e di acqua nello spazio, con addensamenti diversi a livello pulviscolare, una procedura unica per Gran Turismo. Scrive Yamauchi: "Siamo riusciti a esprimere skyscape reali e complessi e cambiamenti di luce per le diverse ore del giorno e del tempo".

Gran Turismo 7 uscirà su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022.

Fonte: Gamingbolt.