GTA V anche su PS5? Tantissimi giocatori sono stufi e delusi

Il primo trailer della versione next-gen di Grand Theft Auto V è stato mostrato nella giornata di ieri con tanto di data di uscita. Tuttavia la reazione dei fan è stata mista.

Al momento della scrittura di questo articolo, il video su YouTube del canale di PlayStation ha più dislike che like (26.000 contro 23.000 circa) e così anche il canale YouTube di Rockstar Games. La critica sembra essere basata su tre fattori principali: la decisione di posticipare il gioco a marzo 2022, la percepita mancanza di notevoli differenze nella grafica e il fatto che si tratti della seconda versione rimasterizzata del gioco (da PS3 a PS4 a PS5).

"A questo punto le mod create dai fan hanno 'espanso e migliorato' il gioco più dello sviluppatore reale", ha detto un commentatore di YouTube. "Finché tutti giocheranno a GTA V, GTA V è tutto ciò che otterremo", ha aggiunto un altro. Insomma, a quanto pare i fan iniziano ad essere infastiditi riguardo a queste versioni rimasterizzate, lasciando intendere a Rockstar che forse è ora di pensare a focalizzarsi sul nuovo capitolo.

Well boys, a 5 month delay for improved graphics, enhanced gameplay, and seamless character switching (which already exists on PS5/XSX). Pretty disappointing appearance from Rockstar Games' GTA 5 Enhanced & Expanded at the #PlayStationShowcase pic.twitter.com/nUu0yOE3t6 — Nick (@NickPlaysGamesX) September 9, 2021

The Story of GTA V in pictures: pic.twitter.com/jQqbexWch3 — In My Mind (@MeAloneInMyMind) September 9, 2021

Rockstar Games aveva precedentemente confermato che le versioni "espanse e migliorate" di GTA V e GTA Online sarebbero state lanciate per PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'11 novembre 2021. Tuttavia, il nuovo trailer mostrato durante l'evento PlayStation Showcase ha confermato che il gioco uscirà a marzo 2022.

