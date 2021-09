Halo Infinite svela la data del prossimo test del multiplayer

L'account Twitter ufficiale di Halo ha rivelato che Halo Infinite riceverà a breve una nuova fase di test per il multiplayer.

Stando al tweet di 343 Industries, i giocatori potranno mettere nuovamente le mani sul multiplayer di Infinite il prossimo 24 settembre. Per accedere a questa fase di test bisogna registrarsi al programma Halo Insider.

Coloro che sono interessati a partecipare al test, dovranno registrarsi entro il 13 settembre.

I contenuti di questa fase dovrebbero essere quelli già visti nel primo test, quindi i fan potranno giocare partite contro i bot e partecipare all'addestramento con le armi. Sarà possibile giocare partite 4v4 contro altri giocatori.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.



Don?t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p — Halo (@Halo) September 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Halo Infinite arriverà l'8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Twitter.