Marvel's Spider-Man 2 sarà un'esclusiva PS5

Sony e Insomniac Games hanno annunciato che Marvel's Spider-Man 2 uscirà nel 2023 e hanno mostrato il primo trailer che ha visto Peter e Miles combattere i nemici prima di terminare con la rivelazione di Venom.

In un nuovo post su PlayStation Blog, Ryan Schneider, head of franchise strategy and studio relations di Insomniac, ha confermato che il titolo verrà lanciato esclusivamente su PS5. Ha anche notato che "continuerà il viaggio di Peter Parker e Miles Morales nella loro avventura per giocatore singolo più epica di sempre".

Ciò sembra implicare che il giocatore passerà da un personaggio all'altro durante la storia (invece, ad esempio, di implementare la modalità cooperativa). Molti membri del team di sviluppo del primo gioco stanno tornando come il direttore creativo Bryan Intihar e il game director Ryan Smith, mentre Yuri Lowenthal e Nadji Jeter daranno ancora una volta rispettivamente la voce a Peter e Miles.

Inoltre, Schneider ha confermato che Tony Todd (che ha recentemente recitato in Candyman) doppierà Venom.

Fonte: Gamingbolt.