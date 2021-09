Marvel's Wolverine ha un particolare easter egg che suggerisce la presenza di Hulk?

Annunciato in pompa magna nella serata di ieri, Marvel's Wolverine ha già una nutrita schiera di fan che attendono la sua uscita. Non solo, ma è bastato solo un brevissimo trailer per far fioccare già le prime teorie, soprattutto riguardo la presenza o meno di un altro iconico personaggio.

Prima dell'annuncio di Spider-Man 2, Insomniac Games ha mostrato un altro progetto sviluppato in parallelo: Wolverine. Tutto quello che è stato mostrato, per adesso, è solamente un trailer in GCI ma che nasconde un particolare interessante. Il video ci mostra il buon vecchio Logan, appoggiato al bancone, pronto a dar battaglia a un ultimo nemico. Ma è proprio l'inquadratura che mostra le spalle del nostro protagonista seduto al bancone del bar che è ha creato diverse teorie.

Dietro il bancone del bar, è possibile vedere, strizzando gli occhi, una targa con la scritta "HLK 181". Le tre lettere si riferiscono ovviamente all'uomo più arrabbiato del pianeta, mentre il numero successivo si riferisce direttamente al numero 181 dei fumetti di The Incredible Hulk, dove quest'ultimo affronta proprio Wolverine. Nel gioco ci sarà quindi il fatidico combattimento tra i due?

Per adesso non ci resta che attendere nuove informazioni sullo sviluppo di Marvel's Wolverine, che arriverà in esclusiva su PlayStation 5.

