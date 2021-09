Nintendo Switch sarebbe pronta a subire un taglio di prezzo prima del lancio di Switch OLED, stando a un rumor

Dopo il discutibile annuncio di Switch OLED, Nintendo starebbe pensando a un taglio di prezzo per l'originale Switch; almeno secondo quanto riferisce Nintend'Alerts abbastanza affidabile in tal senso. Certo, se si avverassero tutti rumor dei vari "insider" il mondo videoludico sarebbe un posto incredibile.

Info Nintend?Alerts - La console Nintendo Switch devrait baisser à partir de lundi et se vendre autour de 270?. C?est la première baisse depuis la sortie en mars 2017.

?? https://t.co/fEhbIUtSeh pic.twitter.com/Jx65zr18gy — Nintend'Alerts (@nintendalerts) September 9, 2021

Tornando al punto centrale della vicenda, la Francia sarebbe il primo paese a beneficiare della nuova offerta, dove Nintendo Switch passerebbe da 329 a 270 euro. Non si sa nulla degli altri paesi, e per noi italiani il fatto che si cominci proprio da lì può far storcere il naso. Fatto sta che se si dovesse rivelare veritiero questo rumor, potremmo aspettarci un taglio anche di Switch Lite, così da equilibrare l'offerta della casa nipponica.

Fonte: Nintendo Life