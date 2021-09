NVIDIA RTX 4000 usciranno a fine 2022 per un grosso rumor

Le schede grafiche della serie RTX 3000 di NVIDIA sono sul mercato da quasi un anno, ma a quanto pare sono già iniziati i primi rumor legati alle prossime schede, le RTX 4000: ora un nuovo leak avrebbe svelato addirittura la data di lancio delle schede.

Secondo il leaker Greymon55, la nuova scheda NVIDIA RTX 4000 potrebbe essere immessa sul mercato entro "ottobre del prossimo anno". In sostanza, ciò significa che il successore di Ampere di Nvidia, nome in codice "Lovelace", potrebbe essere lanciato alla fine del 2022. Tuttavia, il tweet non menziona esplicitamente se si tratta di una data di lancio o di un annuncio.

Il leaker menziona anche le attuali schede NVIDIA RTX 3000 che dovrebbero ricevere una serie Super all'inizio del 2022. Se ciò fosse vero, il 2022 presenterebbe una nuova rivoluzione per il gaming da PC tra nuove schede e aggiornamenti vari.

Next-gen gpu will be in October next year, about a year from now. — Greymon55 (@greymon55) September 7, 2021

Ovviamente stiamo parlando di rumor, pertanto non sappiamo se ciò che è stato condiviso adesso sia vero oppure no. Prendete questa notizia con le pinze, dato che NVIDIA non ha ancora detto nulla di concreto a riguardo.

Fonte: GamesRadar