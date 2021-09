PlayStation reimmagina il gioco degli scacchi con il nuovo spot mostrato durante il PlayStation Showcase

All'inizio del PlayStation Showcase Sony ha mostrato il suo nuovo spot commerciale: due minuti e mezzo di pura adrenalina, il tutto incentrato su una partita a scacchi un po' particolare. Un modo della società per reimmaginare il gioco.

"Volevamo fare qualcosa di diverso", afferma Eric Lempel, vicepresidente senior di PlayStation Worldwide Marketing, in un'intervista a Games Industry. "Volevamo fare qualcosa di più grande, un po' più epico, e sicuramente non si tratta di dire 'ecco un prodotto, ed ecco cosa fa ed ecco perché dovresti comprarlo'. Volevamo concentrarci sul superare i limiti".

Se avete visto lo spot, vi sarete accorti della presenza di diversi franchise: da Horizon Zero Dawn a God of War, passando addirittura per Uncharted, per un totale di 30 esater egg. Lempel per l'occasione spiega perché sono stati presi gli scacchi come esempio di innovazione: "Prendete una partita a scacchi, che è un gioco classico, risale a molto, molto, molto tempo fa. Ed è così che potrebbero apparire gli scacchi nel mondo di PlayStation. Ci porta in un modo completamente nuovo. Non c'è niente di semplice nel gioco degli scacchi, ma guardare il gioco degli scacchi potrebbe non essere la cosa più eccitante per molte persone. Ma questo è ciò che accade quando gli scacchi si intersecano con PlayStation".

Sebbene lo spot risulti avere un tono piuttosto serio, la fine vede entrambe le parti che celebrano la vittoria: Lempel afferma che è stato importante includere la solidarietà ed il gioco nel messaggio. La battaglia termina con un pedone che elimina un re, diretta metafora di PlayStation secondo cui "chiunque da qualsiasi parte del mondo può essere l'eroe".

Fonte: GamesIndustry