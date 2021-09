PlayStation Showcase: qual è il trailer di gioco più visto dagli spettatori? Ecco la classifica

PlayStation Showcase ha ospitato una serie di importanti reveal ieri sera, corredati da molti trailer. Ma qual è il gioco più visto sul canale YouTube di PlayStation? Una classifica mostra quale tra i giochi annunciati e mostrati ha fatto più breccia nel cuore dei fan.

Il primo posto se lo aggiudica Marvel's Spider-Man 2 che registrato la bellezza di 5,2 milioni di visualizzazioni al momento della stesura di questo articolo. Al secondo posto invece troviamo God of War Ragnarok, con 3,1 milioni di visualizzazioni. Chiude il podio Star Wars: Knights of the Old Republic Remake con un totale di 1,7 milioni. Qui di seguito trovate la classifica completa, ma vale la pena ricordare che questi dati si riferiscono solamente al canale ufficiale di PlayStation.

Marvel's Spider-Man 2 - 5,2 milioni God of War: Ragnarok - 3,1 milioni Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - 1.7 milioni Marvel's Wolverine - 1,5 milioni Grand Theft Auto V - 775.077 Gran Turismo 7 - 764.000 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 588.057 Forspoken - 562.823 Project EVE - 489.760 Marvel's Guardians of the Galaxy - 387.424

